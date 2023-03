Рускиот претседател Владимир Путин во последен момент одлучи да замине во Мариупол, украинскиот град уништен со бомбардирање, соопшти денеска Кремљ, додека украинските власти ја осудија посетата на рускиот лидер кого го нарекоа „меѓународен злосторник“.„Сето тоа беше многу спонтано“, рече портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков.

Тој додаде дека не била планирана ниту обиколка на градот, ниту посета на локалниот музички театар, ниту средба со жителите на овој пристанишен град.

Властите на Мариупол ја осудија посетата на рускиот претседател.

The Kremlin also says Putin visited the restored Mariupol philharmonic, where Russia planned to hold show trials of Ukrainian POWs last year before exchanging them instead. pic.twitter.com/V4ULBJPE37

