Поранешниот израелски премиер Нафтали Бенет, кој беше посредник меѓу раководството на Русија и Украина на почетокот на 2022 година, во интервју за израелскиот „Канал 12“ изјави дека рускиот лидер Владимир Путин на почетокот на војната во Украина го уверувал дека тој нема да му се заканува на украинскиот претседател Володимир Зеленски.

Сеќавајќи се на своето патување во Москва на 5 март 2022 година, каде што имаше средба со Путин во Кремљ, Бенет раскажа како продолжил разговорот за судбината на Зеленски.

По средбата во Кремљ, поранешниот премиер му телефонирал на Зеленски на пат кон аеродромот и го уверил дека не е во животна опасност. Веднаш потоа, истакна Бенет, украинскиот претседател „се врати во својата канцеларија и сними видео од неговиот кабинет“ во кое објави дека не се плаши од ништо.

Бенет откри и дека по почетокот на „специјалната операција“, Зеленски го замолил да разговара со руското раководство, што според Бенет тоа било „молба за помош“.

Во исто време, тој додаде дека „целосно ги координирал сите свои акции“ со лидерите на САД, Велика Британија, Германија и Франција.

Meanwhile, #Israeli ex-Prime Minister Naftali Bennett told how in March 2022 he “saved #Zelensky.”

According to his legend, he knew for sure that the life of the President of #Ukraine was in danger, so he was in a secret bunker: pic.twitter.com/0wb5miafm3

— Feher_Junior (@Feher_Junior) February 4, 2023