Лет од Ел Салвадор до Сао Паоло, Бразил се претворил во хаос откако во четвртокот избила масовна тепачка во авион на „Гол ерлајнс“ меѓу 15-тина патнички кои удираа и врескаа една на друга пред другите запрепастени патници.

На снимката од авионот се гледа како патничките се тепаат и се влечат за коса додека екипажот се обидува да ги раздвои. Во еден момент тепачката станала толку агресивна што една од жените останала без горната маичка и морала да си ги покрие градите со рацете.

До расправијата наводно откако една мајка прашала друга патничка дали може да ги сменат седиштата, зотшо патува со нејзиното дете кое има посебни потреби. Но, кога нејзиното барање било одбиено, таа збеснала и почнала да ја напаѓа другата патника, јавуваат локалните медиуми.

Расправијата брзо ескалирала и завршила со масовна тепачка меѓу две групи жени.

#Breaking

On the plane, which was supposed to fly from El #Salvador to #Brazil, there was a massive female fight: about 15 women beat each other and even pulled off their clothes, while flight attendants unsuccessfully tried to separate them. pic.twitter.com/i0VeV687Js

— Avia.Pro – War News, events, media (@avia_pro) February 3, 2023