Во спокојните сенки на величествените пејзажи на Пелистер, група битолски фотографи се собраа да ја истражат суровата убавина низ нивните објективи, под водство на Љубомир Стефанов, прославениот коавтор и режисер на македонскиот документарен филм номиниран за Оскар, „Медена земја“. Оваа фотографска работилница, зимава сместена во срцето на Битола, не беше само едукативна точка, туку патување во концептот на планинската фотографија.

Учесниците на работилницата влегоа во суштината на доловувањето на пејзажите, под менторство на Стефанов, чие сопствено фотографско патување, пред многу години започна токму на Пелистер. Неговата страст за љубовта кон фотографијата не е само лекција по оваа уметност која е игра на светлината, туку зараза што го трансформира начинот на кој се перципира планинскиот терен.

Впечатоците што ги остави работилницата се различни како и пејзажите што ги доловуваат фотографите од чистата инспирација извлечена од стручноста на Стефанов, до промената на перспективата кон величественоста на природата.

Оваа работилница беше повеќе од искуство за учење, тоа беше откровение на сложениот танц на светлината, сенката и теренот низ окото на објективот, истакна еден од учесниците.

Кулминацијата на ова патување ќе биде прикажанo на претстојната изложба под ведро небо кај живописното Ротинско Езеро лоцирано во НП Пелистер под наслов „Визуелни приказни од Пелистер“, каде учесниците ќе ги прикажат своите визуелни интерпретации на Пелистер, изведени под менторството на Стефанов.

На 2 март, во 12.00 часот на оваа локација, изложбата ветува дека ќе биде доказ за трансформативната моќ на фотографијата и неискажаните приказни на планините, поканувајќи ги гледачите да бидат сведоци на невидените раскош на Пелистер низ едни нови објективи со цел да откриеме овие наративи, врамени со убавината на пејзажот и визијата на оние кои интимно го запознале.

Инаку, овој едукативен сегмент на работилница и изложба е дел од поширокиот проект ДАЛИ СТЕ ПОДГОТВЕНИ ЗА ПЕЛИСТЕР? / ARE YOU READY FOR PELISTER? на ПРЕДА Плус Фондација се спроведува во рамки на Регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан 2 – ReLOaD2, која е финансирана од Европската унија (ЕУ), а ја имплементира Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП).

Проектот ДАЛИ СТЕ ПОДГОТВЕНИ ЗА ПЕЛИСТЕР? е кофинансиран од Општина Битола.

