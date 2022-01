Зборувајќи за судењето на Новак Ѓоковиќ, пред вклучувањето во живо за вестит, двајца австралиски спикери го нарекуваат српскиот тенисер лажлив подмолен серко, без да знаат дека камерата веќе ги снима.

Кога ќе погледнеш добро, ќе видиш дека Новак Ѓоковиќ е лажлив, подмолен серко. Од која страна и да погледнете. Пример, не се шеташ наоколу кога си позитивен, вели водителката, на што нејзиниот колега додава дека сигурно е лажиран позитивниот тест кој Ѓоковиќ го понуди во австрализскиот суд како доказ.

Таа потсетува и дека после тоа отиде во Шпанија, но дека и се сигурни дека ќе успее да се извлече од сè ова.

Should @Channel7 reporters behave like this? #LetNovakPlay #istandwithnovak #IStandWithDjokovic #AustraliaHasFallen What do you think @OzraeliAvi pic.twitter.com/VNNm7x5ZXJ

— Uros Brkic (@urbr) January 11, 2022