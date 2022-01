Ник Кирјос е потврден најголем критичар на Новак Ѓоковиќ и тенисер кој често испраќа провокации до српскиот тенисер, па неговата реакција за драмата која се случува во Австралија беше посебно очекувана од фановите.

Австралискиот тенисер ја потенцира важноста на вакцинацијата, но истовремено побара од своите сонародници да се однесуваат подобро кон светскиот рекет број еден.

Look I definitely believe in taking action, I got vaccinated because of others and for my mums health, but how we are handling Novak’s situation is bad, really bad. Like these memes, headlines, this is one of our great champions but at the end of the day, he is human. Do better.

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) January 7, 2022