Новиот формат на Лигата на шампионите ќе се игра по таканаречениот „швајцарски систем“, а иако беше најавено дека секој тим ќе одигра по 10 натпревари (пет дома и пет на гости), беше одлучено секој клуб да игра осум натпревари.

Од сезоната 2024/2025 во Лигата на шампионите ќе играат 36 наместо 32 клуба, а место погоре во Лигата на шампионите ќе добие петтата земја на ранг листата на УЕФА. Битката за ова место ја водат Франција и Португалија.

Второто дополнително место ќе се добие преку „шампионската патека“ на квалификациите. Наместо четири, од 2024 година, пет екипи ќе изборат место во елитното натпреварување.

Уште две дополнителни места ќе добијат најсилните лиги во Европа, односно два клуба кои според коефициентите од претходната сезона би играле во Лигата на шампионите, а во текот на првенството не избориле пласман во Лигата на шампионите.

Тој додаде:

⚽ The #UEFAExCo has approved the final format and access list for UEFA club competitions from the 2024/25 season.

✅ No more access granted based on club coefficients.

✅ Eight matches instead of ten in the new league phase.

Full details: ⬇️#UCL #UEL #UECL

— UEFA (@UEFA) May 10, 2022