Скандалозни сцени пристигнуваат од Австралија. Имено, на мечот од Премиер лигата меѓу Гринејкр Иглс и Падстоу Хорнетс, дошло до брутален напад врз судијата на натпреварот.

A referee in Australia has his Jaw broken by a spectator.

Violence against Referees is a world problem and it needs to be addressed by Stakeholders across the world.

Sending our support to the referee. 😡

Video credit @Socrate90000750 pic.twitter.com/QCSqKjc3yQ

— Refsupportuk (@refsupportuk) April 29, 2023