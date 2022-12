Фудбалерите на бразилската репрезентација по поразот од Хрватска не можеа да ги скријат солзите и разочарувањето.

На Нејмар не му се веруваше како од речиси пласирани во полуфиналето, „кариоките“ на крајот останаа со празни раце.

Во еден момент синот на Иван Перишиќ истрча и му подаде рака, а Нејмар го гушна и го бакна во глава.

🚨 Lovely moment as a child from the celebrating Croatia squad – looks like Ivan Perisic family – runs over to console Neymar after #HRV shock Brazil to end #BRA dream of 1st #FIFAWorldCup since 2002 & record-extending 6th titlehttps://t.co/cyXMYoPulg@TheAthleticFC #Qatar2022 pic.twitter.com/HU2tZthP82

— David Ornstein (@David_Ornstein) December 9, 2022