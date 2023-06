Легендарниот актер Серхио Калдерон почина на 77 годишна возраст во Лос Анѓелес. Во текот на шест децении во филмската индустрија, глумеше во преку 40 холивудски филмови, а меѓу нив најпопуларни се „Пиратите од Кариби“ и „Луѓе во црно“, а покрај сите големи актерски имиња и режосери со кои имал можност да соработува во својата богата кариера, се издвојуваат Џони Деп и Серџо Леоне.

Како капетанот Веланова во „Пиратите од Кариби“, ако и во поголемиот дел од неговите улоги беше негативец, но тој всушност уживаше во нив. Беше познат по својот типичен мексикански карактер и хумор, а во една прилика за „Лос Анѓелес тајмс“ изјави дека најмногу сака да игра негативци, бидејќи луѓето навистина го мразат.

#RIP Sergio Calderon 🕊️

He played Capitan Villanueva in POTC At World’s End 🏴‍☠️

Here’s a photo on set with #JohnnyDepp https://t.co/M7HBKY3Nmu pic.twitter.com/TRiDePZ701

— Savvy? 🏴‍☠️ (@Savvy_CapJackie) June 1, 2023