Овој петок 08.03 од 21:00, во Cafè Literatura (Дајмонд мол), ќе се слават достигнувањата на жените низ историјата со посебна програма подготвена од Џијан Емин.

На репертоарот се најзначајните и најпопуларните џез стандарди од историјата на џезот, нотирани и забележани во книгата која што е тестамент на оваа значајна ера од музичката историја – The Great American Songbook.

Очекуваме на оваа концертна сесија стандардниот репертоар да стане не-толку-стандарден преку аранжманските и импровизациски идеи кои ќе ни ги претстават:

Џијан Емин – вокал

Иван Иванов – тенор саксофон

Гордан Спасовски – пијано

Кирил Туфекчиевски – контрабас

Виктор Филиповски – тапани

Дел од репертоарот се: Angel Eyes, How Insensitive, A Love Supreme, A Night In Tunisia, My Favourite Things, Caravan, It Don’t Mean A Thing…, информираат организаторите.