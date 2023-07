Во далечната 1991 година, Ривс го формираше Догстар со Роберт Мејлхаус, кого го запозна во самопослуга и се зближи со хокејот, додека Брет Домроуз и Грег Милер се придружија за да го заокружат бендот. Бендот беше активен од 1991 до 2002 година, имаше бројни настапи во живо и издаде два студиски албуми: Our Little Visionary од 1996 година и Happy End од 2000 година.

Ривс свиреше бас гитара и беше придружен вокал. Во 2002 година, групата се распадна кога Ривс почна да се прославува во Холивуд. Догстар повторно се обедини по пауза за настап на музичкиот фестивал BottleRock Napa Valley во мај оваа година, а во вторникот го имаа својот прв солистички концерт по повеќе од 20 години во The Roxy во Лос Анџелес.

На концертот, исто така, беше прикажан новиот сингл Everything Turns Around, објавен вчера, и го најави новиот албум Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees, кој треба да излезе на 6 октомври. Догстар исто така планира турнеја со 25 датуми во Северна Америка и Јапонија.

„Возбудени сме поради ова“, рече Домроуз пред бендот да го пушти новиот сингл.

Зборувајќи за бендот во интервјуто за GQ во 2019 година, Ривс рече дека се чувствува лошо за другите музичари, за кои сметаше дека се осудени за учество во неговиот спореден проект, но додаде: „Претпоставувам дека ќе помогнеше ако нашиот бенд беше подобар“.

Роберт Мејлхаус во интервју за Vice изјави дека бендот одлучил да се откаже од тоа иако „албумот почна да оди прилично добро и луѓето ги знаеја зборовите на песните“. Тој во тоа време сакаше да прави различна музика во нов бенд со неговата девојка.

Spent an evening at The Roxy watching Keanu Reeves jam with his band Dogstar pic.twitter.com/FUGl3sVPAI — Kirsten Chuba (@KirstenChuba) July 19, 2023

