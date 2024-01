Кино „Браќа Манаки“ од утре почнува со работа проследете ја неделната програма.

За редовните филмски проекции билетите чинат од 100 до 200 денари, а за детската програма чинат од 100 до 180 денари. Купете си билети 1 час пред проекциите!, информираат од Кино Манаки..

16.01.2024, вторник

18:00

„Биби и Боби: Звуците на Новата година“ (Влезница: 100 мкд)

19:00

„Биби и Боби: Звуците на Новата година“ (Влезница: 100 мкд)

20:00

„Празник на Трудот“ (Влезница: 100 мкд)

17.01.2024, среда

18:00

„Maша и Медо“ (синхронизиран на македонски) (Влезница: 100 мкд)

20:00

„Празник на Трудот“ (Влезница: 100 мкд)

18.01.2024, четврток

18:00

„Смрдливците – Добредојдовте во Смрдивил“ (The Ogglies – Welcome to Smelliville) (Влезница: 100 мкд)

20:00

„Само не ти“

(Влезница: 200 мкд)

19.01.2024, петок

18:00

„Смрдливците – Добредојдовте во Смрдивил“ (The Ogglies – Welcome to Smelliville)

(Влезница: 100 мкд)

20:00

„Само не ти“

(Влезница: 200 мкд)

20.01.2024, сабота

18:00

„Биби и Боби: Звуците на Новата година“ (Влезница: 100 мкд)

19:00

„Биби и Боби: Звуците на Новата година“ (Влезница: 100 мкд)

20:00

„Само не ти“ (Влезница: 200 мкд)

21.01.2024, недела

16:00

„Биби и Боби: Звуците на Новата година“ (Влезница: 100 мкд)

17:00

„Биби и Боби: Звуците на Новата година“ (Влезница: 100 мкд)

18:00

„Maша и Медо“ (синхронизиран на македонски) (Влезница:100 мкд)

20:00

„Само не ти“ (Влезница: 200 мкд)

Republika.mk - содржините, графичките и техничките решенија се заштитени со издавачки и авторски права (copyright). Крадењето на авторски текстови е казниво со закон. Дозволено е делумно превземање на авторски содржини (текст и фотографии) со ставање хиперлинк до содржината што се цитира.