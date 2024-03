Јелена Карлеуша и Ѓорџина Родригез се запознаа на модната недела во Париз, а нивниот разговор го потресе фудбалскиот свет. Ѓорџина и открила на „српската дива“ кога Кристијано Роналдо ќе ја заврши кариерата!

Georgina Rodriguez at Paris Fashion Week yesterday on Cristiano Ronaldo’s future:

🗣️ “Cristiano one more year, then it’s over. Maybe two, I don’t know.” 💔

[via @ArobaseGiovanny]

pic.twitter.com/DPT7rtqznQ

— CentreGoals. (@centregoals) March 3, 2024