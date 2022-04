Поранешниот боксерски шампион во тешка категорија, Мајк Тајсон, во авион нападнал патник кој го вознемирувал. На видеото што се појави на социјалните мрежи се гледа како Тајсон удира човек на седиштето зад него откако претходно бил вознемируван од истиот патник.

Инцидентот се случил пред летот од Сан Франциско до Флорида.

„ТМЗ“ објави дека патникот бил во алкохолизирана состојба, додека Тајсон по инцидентот веднаш се симнал од авионот

Mike Tyson laid hands on man annoying him on a plane 👊 pic.twitter.com/6u94mAwDvv

— My Mixtapez (@mymixtapez) April 21, 2022