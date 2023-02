Мајка од Сирија се породила под урнатиите од земјотресот во Сирија, бебето е живо и здраво, но за жал мајката не преживеала.

И покрај тешката ситуација во која се наоѓа градот, во целата несреќа во Алепо се случи чудо.

Жена под урнатините на свет донела живот и го изгубила сопствениот – родила здраво бебе, но за жал истата не го преживеала катастрофалниот земјотрес кој денеска ги зафати Сирија и Турција.

На видеото се гледа моментот кога маж го носи штотоуку роденото бебе да ја добие потребната помош.

The moment a child was born 👶 His mother was under the rubble of the earthquake in Aleppo, Syria, and she died after he was born , The earthquake.

May God give patience to the people of #Syria and #Turkey and have mercy on the victims of the #earthquake#الهزه_الارضيه #زلزال pic.twitter.com/eBFr6IoWaW

— Talha Ch (@Talhaofficial01) February 6, 2023