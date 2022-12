Големо невреме ги зафати САД.Во Монтана е снимен интересен феномен кој покажува колку е студено, зовриена вода која веднаш се претвора во снег.

На видеото се гледа како маж држи зовриена вода во сад и ја фрла во воздухот, по што таа се претвора во магливи снегулки.

A pot of boiling water turns into snow instantly in freezing temperatures in Montana, US.#BombCyclone #Cyclonebomb #WinterStorm pic.twitter.com/p0HTf2yD8G

— Mubi Minati (@MubiMinati) December 23, 2022