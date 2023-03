Дрон од типот Ту-141 Свифт што падна на 150 километри од Москва е ист како дронот што го погоди Загреб минатата година, пишува Индекс.

Според агенцијата Тасс, леталото кое денеска експлодира во Киреевск, во регионот Тула, и повреди три лица, било од украинско потекло.

Според руското Министерство за одбрана(МО), дронот полн со експлозив бил соборен, со што била сменета неговата насока и паднал во Киреевск.

BREAKING ‼️

A drone may have felt in Kireevsk, Tula region, in Russia causing destruction and casualties according to local channels.

Officially, nothing happened

#Russia #Moscow #Ukraine pic.twitter.com/QCs8mJVtvx

— @PStyleOne1 (@PStyle0ne1) March 26, 2023