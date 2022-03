Марина Овсијаникова, која ја прекина главната информативна програма на рускиот Прв канал со транспарент со кој ги повикува гледачите да „не веруваат во пропагандата“ и „да ја прекинат војната во Украина“, е уапсена по овој чин и десет часа подоцна адвокатите се уште не можат да ја најдат. Таа претходно ја објасни својата процедура во видеото кое го објави на социјалните мрежи.

Овсијаникова е новинарка на руската државна телевизија. Објаснувајќи го гестот, таа на примерот на нејзиното семејство објасни дека Русите и Украинците не се непријатели и ги повика руските граѓани да присуствуваат на антивоените протести и покрај обидите да ги задушат.

Имено, нејзиниот татко е со украинско потекло, а мајка и е Русинка.

Marina Ovsyannikova, the woman who ran onto a live state TV news broadcast, even recorded a message beforehand. In it, she says her father is Ukrainian. She calls for anti-war protests, says she’s ashamed about working for Kremlin propaganda, and she denounces the war absolutely. pic.twitter.com/nOpUY9bH74

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) March 14, 2022