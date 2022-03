Во 8 часот изутрина (15.03.2022), премиерите на Полска, Чешка и Словачка ја преминале полско-украинската граница и се приближуваат до украинскиот главен град Киев, во првата посета на странски државници од почетокот на руската агресија.

Киев и утрово беше цел на руски гранатирања: две силни експлозии го погодија главниот град во вторникот. Најмалку две лица загинале во нападите кога бил погоден станбен објект.

Полскиот премиер Матеуш Моравјецки на Фејсбук соопшти дека посетата се случува на 20 дена од „криминална агресија врз Украина“ на рускиот претседател Владимир Путин.

Together with Deputy PM Jarosław Kaczyński, PM @P_Fiala and PM @JJansaSDS we are going to Kiev to meet President @ZelenskyyUa and PM @Denys_Shmyhal. Europe must guarantee Ukraine’s independence and ensure that it is ready to help in Ukraine’s reconstruction.

