Нов, силен земјотрес со јачина од 4,5 степени според Рихтеровата скала го потресе подрачјето на 25 километри јужно од Малатја во источна Турција околу 20:00 часот.

Според ЕМСЦ, земјотресот се случил на длабочина од 10 километри, а граѓаните пријавиле дека тресењето на земјата го почувствувале и на 100 километри оддалеченост од епицентарот.

🔔#Earthquake (#deprem) M4.5 occurred 27 km S of #Malatya (#Turkey) 2 min ago (local time 21:55:27). More info at:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/16SuKo7Fr7

🖥https://t.co/DXmBGqg8TZ pic.twitter.com/JeYlvpKdUF

— EMSC (@LastQuake) March 9, 2023