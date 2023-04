Шестгодишниот Зохар, син на американскиот рапер Фло Рида, итно бил префрлен во болница откако паднал од прозорец од петтиот кат на зградата во која живеел со неговата мајка.

Инцидентот се случил на почетокот на март, но дури сега е објавено во јавноста, откако ТМЗ дојде до правните документи на мајката Алексис Адамс, која овој понеделник поднела тужба против различни субјекти за кои тврди дека се одговорни за падот на нејзиниот син од зградата во Џерси Сити. Меѓу обвинетите има градежна фирма и фирма за монтажа на прозорци.

#njmornings 6-year old son of rapper @official_flo hospitalized with serious injuries after falling from a 5th floor #JerseyCity apartment in early March. The child’s mother has filed a lawsuit claiming building equipped with windows that posed a hazardous condition. @News12NJ pic.twitter.com/Ahc9LiCjci

— Tony Caputo (@TonyCaputo) March 30, 2023