Рускиот претседател Владимир Путин изјави дека оружјето од Украина најверојатно пристигнало на Блискиот Исток преку црниот пазар.

Осврнувајќи се на ситуацијата на Блискиот Исток, Путин рече дека нападот врз Израел е без преседан не само во однос на обемот, туку и во однос на суровоста. Но, како што рече, имајќи предвид дека Израел има право на гаранции и безбедност, има и целото население во Појасот Газа и оцени дека е неприфатливо да се изврши нешто како „блокадата на Ленинград“.

Путин исто така рече дека не сите граѓани на Појасот Газа го поддржуваат Хамас и дека цивилните жртви се неприфатливи.

Putin speaks out against Gaza blockade and Israeli airstrikes:

“Casualties among civilians will be absolutely unacceptable. The Israeli siege of the Gaza Strip is unacceptable and is like the Nazi siege of Leningrad.”

pic.twitter.com/AkMbmbaXnJ

— Citizen Free Press (@CitizenFreePres) October 13, 2023