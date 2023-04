Рускиот претседател Владимир Путин им го честита Велигден на православните христијани, нагласувајќи дека црквата отсекогаш била заедно со народот и со нив споделувала радости и неволји.

Путин и градоначалникот на Москва Сергеј Собјанин присуствуваа на полноќната велигденска литургија во црквата Христос Спасителот во Москва, која ја отслужи патријархот московски и на цела Русија, Кирил.

