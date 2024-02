Бројот на жртвите од шумските пожари во Чиле се зголеми на 51, а како исчезнати се водат над 370 лица. Се стравува дека бројот на жртвите не е конечен. Во делови од земјата е прогласена вонредна состојба и полициски час.

Чилеанските власти оценуваат дека ова е најголемата катастрофа од земјотресот во 2010 година кога загинаа 500 лица. Според полицијата, има индиции дека дел од пожарите се подметнати.

Aerial Footage shows the devastation in the area due to #forestfire #ChileFires

Thats look Terrible. #IncendioForestal #VinadelMar #Valparaiso #Quilpue #Bomberos #Chile

📹 AFPespanol / UlloaG_Fernando pic.twitter.com/2ZSCZnX41k

— MH Chronicle (@MHNewsDaily) February 4, 2024