Во нападот на Хамас на Кфар Аз загинаа стотици луѓе, а шокантните сцени ги снимија новинарите од бројни светски медиуми, кои заедно со Израелците по масакрот влегоа таму.

„Војниците цел ден ги пребаруваа урнатините, извлекувајќи ги телата на цивилите кои беа убиени во масакрот. Се верува дека повеќето од убиствата се извршени во саботата наутро, во часовите по почетокот на нападот“, пишува Би-Би-Си.

На израелската армија, според написите, и беа потребни повеќе од 12 часа за да навлезе во оваа заедница, чии жители беа цел на Хамас.

Давид Бен Зион, заменик командант на 71-та единица, вели дека пронашле тела изгорени со молотови коктели.

Hamas has become worse than ISIS by committing mass executions and crimes against humanity. Hamas must disappear and all terrorists must die.

“Men, women, children, hands tied, shot, executed, beheaded.”

CNN’s Nick Robertson doesn’t hide his shock, reporting live from Kfar Aza,… pic.twitter.com/Ms7Q3hXflf

— Slava (@Heroiam_Slava) October 11, 2023