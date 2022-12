Франција изгуби, а навивачите бесот го истурија врз полицијата која беше каменувана, а и нападната со огномет.

BREAKING:

Riots have broken out in Paris after France’s defeat to Argentina in the World Cup final.

Police officers are being attacked with rocks and fireworks. pic.twitter.com/5bJ8X1H8hc

— Visegrád 24 (@visegrad24) December 18, 2022