Момче преживеа 22 часа заробено под урнатините, на студ, без храна и вода во Малатија, која се наоѓа во близина на епицентарот на разорниот земјотрес што вчера ја погоди Турција.

Моментот од спасувањето на Твитер го сподели новинарот на ТРТ, Хакан Чопур.

A miracle after 22 hours!

A 3-year-old baby was just rescued from the rubble in Malatya, one of the epicenters of #Turkiye earthquake.

pic.twitter.com/APRyeS38Dn

— Hakan Copur (@hakancopur1) February 7, 2023