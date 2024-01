Министерството за одбрана на Велика Британија објави снимка од нејзиниот авион Тајфун како погодува цел во Јемен.

Зградата се гледа на глетката на авионот, пред големата експлозија.

Како што наведува британското министерство за одбрана, тоа било една од двете области што ги таргетирала Британија.

British RAF footage of Eurofighter Typhoon fighter jet strike conducted last night in Yemen against Houthi targets with Paveway missiles. pic.twitter.com/EGEnpsR2dZ

— Clash Report (@clashreport) January 12, 2024