Четири деца загинаа откако маж со секира се качил на ѕидот од детска градинка и го извршил шокантниот напад во Бразил пред да се предаде.

Неименуваниот 25-годишен маж со мотор пристигнал во предучилишната установа во Блуменау, во јужен Бразил, пред да ги нападне децата кои биле во паркот зад училиштето.

Се наведува дека петтото дете е во тешка состојба, додека три повредени се префрлени во болницата Санто Антонио.

Болницата потврди дека примила деца на возраст до две години.

Медиумите јавуваат дека напаѓачот и се предал на полицијата.

❗️Horror in Brazil as man murders toddlers with hatchet – local media

A man entered a daycare centre in the southern Brazilian city of Blumenau Wednesday morning and reportedly attacked and killed four children pic.twitter.com/euaqzEdYkE

— RT (@RT_com) April 5, 2023