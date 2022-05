Eмануел Макрон положи заклетва на церемонија во Елисејската палата и со тоа го започна својот втор претседателски мандат на чело на Франција.

Макрон во вториот круг од изборите освои 58,55 отсто од гласовите, а неговата противкандидатка, лидерката на екстремната десница Марин Ле Пен 41,45 отсто.

Во неговиот инаугуративен говор, по потпишувањето на заклетвата, Макрон вети дека во вториот мандат ќе изгради „планета што е посоодветна за живот“ и „посилна Франција“.

🇫🇷 Emmanuel #Macron officially re-inaugurated as President of #France for five years today

“First of all, act to de-escalate the conflict in #Ukraine after the #Russian aggression, help democracy and courage win, build a new world in #Europe and a new autonomy on our continent” pic.twitter.com/KRERUGRjfn

— News from Ukraine (@uasupport999) May 7, 2022