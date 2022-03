Меѓународната агенција за атомска енергија денеска на Твитер објави дека украинскиот нуклеарен регулатор пријавил проблеми во комуникацијата со персоналот што работи во нуклеарната централа во Запорожје во југоисточна Украина.

Украинските власти ѝ кажаа на МААЕ дека редовниот персонал продолжува да работи во централата, „но управувањето со постројката сега е под наредба на командантот на руските сили кои го контролираат местото.

#Ukraine informs IAEA that regular staff continue to operate #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant, but plant management is now under orders from commander of Russian forces controlling site. DG @RafaelMGrossi deeply concerned with latest developments. https://t.co/TDZlLpV10f

