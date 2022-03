Непознатиот маж утрово ја нападнал колоната на претседателот на САД, Џо Бајден во Брисел. Инцидентот, кој го забележале камерите, се случил во околу 9:40 часот.

Полицијата веднаш го совладала и привела мажот кој фрлил шише во насока на колоната. Како што се наведува, напаѓачот бил во алкохолизирана состојба.

Earlier today, an unknown guy throws a glass bottle at Joe Biden’s caravan in Brussels, later he was arrested. pic.twitter.com/c4qZDeANfJ

