Неколку лица се повредени во средата попладне во масовно пукање во центарот на Хојук, Масачусетс, соопшти полицијата, пренесува АП.

Детективот на полицијата во Хољок Бебен рече дека повеќе луѓе биле застрелани, но не прецизираше колку.

Полицијата соопшти дека е во тек увид.

BREAKING: Mass Shooting reported in Downtown Holyoke, Massachusetts.

– Multiple individuals were shot at around 1PM ET in the downtown area.

– The shooting took place at the intersection of Maple and Sargeant streets

– “We can confirm that there are multiple victims and this… pic.twitter.com/vI2D14KYu8

— Brian Krassenstein (@krassenstein) October 4, 2023