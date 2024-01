Пожар денеска избувна во термоелектраната Такетојо во префектурата Аичи во централна Јапонија, објави нејзиниот сопственик ЈЕРА, додавајќи дека работата во централата е прекината. Јавниот радиодифузен сервис НХК претходно објави дека се слушнала експлозија, а очевидци забележале црн чад како се издига од термоцентралата.

Црн чад излегуваше од котларата на термоцентралата, а покрај неа гореше транспортер за јаглен, јави НХК. Пожарникарите биле испратени на местото на настанот откако добиле повици од сведоци, изјави претставник на локалната противпожарна служба за Ројтерс.

Breaking: There was an explosion today at the Taketoyo Thermal Power Station in Aichi prefecture. Videos shared on social media show flames and black smoke rising from the facility. pic.twitter.com/cXsJoERyUm

