Британскиот премиер Борис Џонсон изјави во денешното интервју за ТВ „Талк“ дека не очекува рускиот претседател Владимир Путин да нареди употреба на тактичко нуклеарно оружје во Украина.

На прашањето дали очекува Путин да размисли за користење тактичко нуклеарно оружје доколку претрпи нови воени порази, Џонсон рече: „Не, не го очекувам тоа“.

„Со оглед на широката поддршка што ја има во Русија за она што го прави и бидејќи руските медиуми не известуваат за тоа што навистина се случува во Украина, имаме парадоксална ситуација кога Путин има многу повеќе политички простор да се повлече, да се повлече. “, рече Џонсон.

"The paradox is that Putin has far more political space to back down."

Boris Johnson says Putin has the political margin 'for manoeuvre within Russia' and back down from the current conflict in Ukraine.@tnewtondunn | @BorisJohnsonpic.twitter.com/j5hYQ72YQC

— TalkTV (@TalkTV) April 26, 2022