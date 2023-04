Синдикатите во Франција повторно повикаа на протести низ целата земја против пензиските реформи на претседателот Емануел Макрон.

Надлежните очекуваат да учествуваат меѓу 400 и 600 илјади луѓе на сега 12-тиот ден од протестите. Планирано е да се ангажираат 11.500 полицајци, од кои 4.200 во Париз.

A big day of protest against the Macron regime is kicking off everywhere in France…

🔥🔥🔥#greve13avril https://t.co/YJgEUJv3dz

— Winter Oak (@WinterOakPress) April 13, 2023