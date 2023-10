Томас Хенд се соочи со неподносливо дводневно чекање на вест за ќерката Емили(8)откако палестинските терорости упаднале во нивниот кибус во саботата околу 7 часто изутрина, масакрирајќи најмалку 100 луѓе.

Хенд рекол дека дека кибусот бил под опсада околу 12 часа тој ден, за време на кое не знаел ниту каде се наоѓа неговата ќеркичка, откако денот пред тоа отишла да спие кај соседите, што инаку ретко го правела.

Israeli father ThomasHand tells ⁦@CNN⁩ he smiled when told his 8 year old daughter was murdered: “That was the best possibility that I was hoping for. She was either dead or in Gaza. And if you know anything about what they do to people in Gaza that is worse than death.” pic.twitter.com/YXCL4yZnS2

— Erik Simon (@erikbiz) October 12, 2023