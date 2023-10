Израел потврди дека две заложнички заробени од Хамас на 7 октомври се пронајдени мртви.

Кармела Дан (80) и нејзината 12-годишна внука Ноја Дан биле фатени во Кибуц Нир Оз. Израел не соопшти каде се пронајдени телата.

– Ова прекрасно 12-годишно девојче со аутизам беше киднапирано од нејзиниот дом од терористите на Хамас и однесено во Газа. Ноја е чувствителна, љубезна, духовита и голем обожавател на Хари Потер – напишаа и ја поканија писателката Џ.К. Роулинг да им помогне да ја донесе нејзината приказна во јавноста.

This beautiful 12 year old girl with autism was kidnapped from her home by Hamas terrorists and was taken to Gaza.

Noya, is sensitive, kind, funny and a massive Harry Potter fan. @jk_rowling can you help us get her story out?

Share this and help us bring Noya home ♥️… pic.twitter.com/MW4jKnz7Uc

