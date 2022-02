Некој би рекол дека историјата се повторува oткако за време на потерата по наследникот на Ал Багдади, Ибрахим Ал-Хашими ал Курајш, загубија и американските специјални сили, транспортниот хеликоптер UH-60 Black Hawk, кој го уништи дронови.

При акцијата на лов на лидерот на ИСИЛ, хеликоптерот кој ги превезувал специјалците имал дефект поради што бил принуден да слета на северозападот на Сирија.

The first video from the outskirts of Atmeh (Idlib), where a US helicopter (UH-60/MH-60) was destroyed by an airstrike.

The cause of the US helicopter loss is a technical malfunction. pic.twitter.com/qOWnkc0HS4

