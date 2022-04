Македонскиот премиер Димитар Ковачевски му ја честиташе изборната победата на Емануел Макрон на вчерашните претседателски избори во Франција. Порача дека ова е победа за Франција и за ЕУ.

Congratulations @EmmanuelMacron on your re-election as President of the Republic of France.

This is a victory for 🇨🇵 & for 🇪🇺. A lot of challenges ahead and I look forward to working together in the interest of both France and North Macedonia. In the interest of Europe’s future.

— Dimitar Kovachevski (@DKovachevski) April 24, 2022