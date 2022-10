Во текот на вчерашниот ден во Крагуевац, Србија маж со автомобил голф удри во дури пет други автомобили, удрил жена на тротоар и потоа се забил во ограда.

После ова, излегол од автомобилот и си заиграл на покривот од куќата, се вели во објавата на Твитер којашто со „брзината на светлината“ се прошири низ Балканот.

Danas se, u #Kragujevac lik sa golfom zakucao u 5 automobila, udario ženu na trotoaru a potom se zakucao u ogradu. Onda je izašao iz kola i polugo igrao po krovu obližnje kuće.

The end is near 😳 pic.twitter.com/UXKMzkRTwS

— Petar Milutinović (@coolinbun) October 18, 2022