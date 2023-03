Вечерва на улиците на Атина избувнаа нереди кога голем број граѓани гневни на владата излегоа на улиците.

Причина за гневот е што Владата ја приватизираше железничката компанија „Хеленик Треин“ која во моментов оперира со патнички и товарни возови.

Полицијата со солзавец се обиде да ги спречи луѓето на улиците.

Грчкиот премиер Киријакос Мицотакис вечерва изјави дека сè укажува дека човечка грешка е причина за несреќата во која загинаа повеќе од 40 лица, но дека ќе биде формирана независна комисија од експерти која ќе истражи се.

As a result of the negligence of the Greek state, the death of 36 people in the Train massacre last night was protested in Athens. Greek police repeatedly attacked the protesters with chemical gasses. #Τεμπη #Τεμπη_Τραγωδια #Λαρισα #τρενα #τραυματιες #Antireport #Greece pic.twitter.com/V5E62VIunC

— Partizan Yunanistan (@partizanGreece1) March 1, 2023