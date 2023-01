Специјалниот преставник на ЕУ за дијалог Белград-Приштина Мирослав Лајчак и специјалниот преставник на САД за Западен Балкан Габриел Ескобар денеска се сретнаа со заменик-генералниот секретар на НАТО, Мирчеа Џоан, со кого, меѓу другото, разговарале и за изнаоѓање решение меѓу Белград и Приштина.

Peace and stability in the Western Balkans is important for all Europeans. The United States, our @NATO Allies, and the EU are committed to working with Serbia & Kosovo to find a solution and way forward in the interest of the stability, safety, and well-being of all communities. pic.twitter.com/w9oLrK4vli

— US Mission to NATO (@USNATO) January 9, 2023