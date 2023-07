Шокантни снимки се снимени во Неа Агиалос каде пламенот се приближува до градот, а жителите се евакуираат.

Полициските сили им даваат инструкции на граѓаните како да избегаат од областа. Владата е на штрек, а црковните ѕвона постојано бијат за да сфатат и последните жители дека мора да си заминат.

Нешто пред 18 часот имаше експлозии во магацините за муниција на 111-от борбен полк. Магацинот се наоѓа на неколку километри од аеродромот и има надземни и подземни тенкови, како и муниција.

Експлозиите од магацинот се слушнале дури до Волос и Скопелос.

Ударниот бран ги скршил стаклата на куќите и излозите во околината.

Impressive image of explosions at an ammunition warehouse near Volos in Greece, due to fires

🔥 #Volos #Βόλος #φωτια #Πυρκαγιαpic.twitter.com/wX8X5BgC2K

— llátzer 🌋 (@llatzr) July 27, 2023