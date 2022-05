Кирил Лазаров го одложи пензионирањето по пласманот на Македонија на Светското првенство и засега се уште е активен ракометар, а со таков статус ја раситни и 43-та година од својот живот.

Легендарниот Кире денеска полни 42 години и неговата долговечност во професионалниот ракомет е најдобар доказ за тоа каква кариера имаше, па како лидер и капитен на нашата репрезентација, се погрижи најдобриот тим да биде дел од уште едно големо натпреварување.

Засега се уште непознато е дали Лазаров ќе реши да настапи и на мундијалот кој се игра на почетокот на наредната година, но луѓето од ЕХФ дефинитивно посакуваат да го гледаат Кире уште долго на терените.

Европската Федерација му посвети роденденска порака на македонскиот селектор, порачувајќи му никогаш да не стави крај на кариерата.

4️⃣2️⃣ years old today, and we wish time wouldn't fly to see you forever on court! 🙌 Happy Birthday, Kiro! ❤️#ehfeuro @LazarovKiril7 pic.twitter.com/2r8ppOOjA3

— EHF EURO (@EHFEURO) May 10, 2022