Многумина веројатно не ни знаат дека пикадото не е само хоби за кафулиња и пабови, туку дека е сериозен, професионален спорт, но реакцијата на навивачите за време на финалето на Светското првенство е сосема нереална.

Англичанецот Мајкл Смит стана светски шампион во пикадо, откако го победи Мајкл ван Гервен од Холандија во финалето на Светското првенство.

Така Смит се искачи на врвот на ВТА-листата, но заработи и неверојатни 500.000 фунти, кои беа наменети за шампионот.

Поразениот Ван Гервен доби „само“ 200.000 фунти, а последната битка беше спектакуларна.

Смит победи со резултат 7:4, а се одигра и најдобрата „нога“ во историјата на овој спорт.

Новиот светски првак го заврши со најмал можен број фрлања, а пред него беше неговиот ривал.

THE BEST LEG OF ALL TIME! 🤯🔥

MICHAEL VAN GERWEN MISSES D12 FOR A NINE-DARTER, AND THEN SMITH PINS A PERFECT LEG HIMSELF!

ONE OF THE GREATEST THINGS YOU’LL EVER SEE IN SPORT. pic.twitter.com/WyKWFcxq5V

— PDC Darts (@OfficialPDC) January 3, 2023