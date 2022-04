Пред стартот на големото финале на Србија Опен, Новак Ѓоковиќ и рускиот тенисер Андреј Рубљов наместо традиционалното фрлање паричка за тоа кој ќе добие предност да бира страна или сервис, се кршеа со јајца во духот на големиот празник Велигден кој денеска го слават православните христијани.

Рубљов го победи Ноле во битката со јајцата на мрежата и ја избра страна на која ќе го чека почетниот удар на Србинот, а видеото од нивното дружење брзо стана вирален хит.

A rather unusual toss ahead of the Serbia Open final… 🥚😅

Watch Novak Djokovic 🆚 Andrey Rublev LIVE now on Prime Video in the UK & Ireland 📺 pic.twitter.com/BBuK9tt4tZ

— Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) April 24, 2022