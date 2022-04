Прославениот тенисер и поранешен тренер на Новак Ѓоковиќ, Борис Бекер е осуден на две и пол години затвор.

Причина е прикривањето имот и кредити во вкупна вредност од 2,5 милиони фунти.

Бекер беше прогласен за виновен по четири точки од Законот за несолвентност, иако тој негираше дека го прекршил законот.

Легендарниот тенисер прогласи банкрот во 2017 година, а во четвртокот се прости од семејството, бидејќи насетуваше дека ќе оди во затвор.

Former Wimbledon champion Boris Becker jailed for two and half years for hiding assets to avoid paying debtshttps://t.co/afBKGESjAx

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) April 29, 2022