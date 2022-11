Во тек се натпреварите од 2. коло на Светското фудбалско првенство коешто се одржува во Катар, а најинтересен момент беше пред крајот на првото полувреме кога на стадионот снема струја.

Проблемот за кратко беше решен, па натпреварот продолжи со корнерот за Бразил. Секако ова беше една необична сцена каква што ретко се случува на фудбалските терени.

The lights went out in the Brazil vs Switzerland game 😭😭😭 pic.twitter.com/DoR5y044SX

